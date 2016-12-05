Bu kapandan çıkış yok

Josef-Mehmet Topal-Alper üçlüsü kimseyi Fenerbahçe kalesine yaklaştırmıyor. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da değil pozisyon kaleyi bile göremedi. Tek sorun hücumdaki yaratıcılığı artırmak. Advocaat bunu da ilerleyen haftalarda sağlamaya çalışacak.
Süper Lig'de 5 hafta üst üste kazandıktan sonra cumartesi gecesi Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin takım savunması adeta göz kamaştırıyor. Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ezili rakibine tek bir pozisyon dahi vermeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a da pozisyon vermedi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe kalesine sadece 2 şut çekebilirken onlar da kaleyi bulmadı. Derbi maçta adı en az anılan futbolcu Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel oldu. Fenerbahçe'nin bu savunma anlayışında sağlam defansın önündeki Mehmet Topal ve Josef deSouza ile Alper Potuk'un performansı kilit rol oynuyor. Bu üçlü tüm açıkları kapatarak rakibe Fener kalesini göstermiyor.
HÜCUM VARYASYONLARI ARTACAK... Kadıköy'de Alanya maçında alınan beraberliğin ardından ciddi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, ilerleyen haftalarda takımın hücum gücündeki çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Lens'in geri dönüşüyle biraz rahatlayan Hollandalı teknik adam, hem 10 numaralı bölgeye takviye hem de çeşitli hücum varyasyonlarıyla hücum anlamında da etkili bir takım oluşturmaya çalışacak.
ADVOCAAT'AGÜVEN TAM!
LİG sıralamasında Fenerbahçe zirvede yer almasa da camiada hemen herkes Dick Advocaat'a güveniyor. Hollandalı teknik adam yeni bir galibiyet serisi istiyor
KONDİSYONÜST DÜZEYDE
Advocaat'ın takıma yaptırdığı kuvvet idmanlarının etkisi görülmeye başladı. Devre arasında da ciddi bir yükleme yapacak.
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