Yasin Sülün centilmenlik dersi verdi

Beşiktaş U-21 takımı F.Bahçe U 21'i deplasmanda 3-1 yendi. Bu maçta Beşiktaş'ın hocası Yasin Sülün büyük bir centilmenliğe imza attı. F.Bahçe 3 oyuncu değiştirdikten sonra bir oyuncusu sakatlandı. Rakip 10 kişi kalınca Sülün kendi takımından da bir oyuncuyu çıkararak centilmenlik dersi verdi.