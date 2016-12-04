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centilmenlik dersi verdi

Yasin Sülün centilmenlik dersi verdi
Beşiktaş U-21 takımı F.Bahçe U 21'i deplasmanda 3-1 yendi. Bu maçta Beşiktaş'ın hocası Yasin Sülün büyük bir centilmenliğe imza attı. F.Bahçe 3 oyuncu değiştirdikten sonra bir oyuncusu sakatlandı. Rakip 10 kişi kalınca Sülün kendi takımından da bir oyuncuyu çıkararak centilmenlik dersi verdi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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