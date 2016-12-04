Vargas&Ranocchia harekatı!

Galatasaray devre arası transferi için girişimlere şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin kapalı kapılar ardında titiz bir çalışma sürdürdüğü ortaya çıktı. Cimbom'un özellikle Hoffenheim'da oynayan ve sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan Şili'li oyuncu Vargas'ı listenin en başına aldığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki Şilili futbolcu bu sezon Alman takımında 6 resmi karşılaşmada oynarken fileleri havalandırmayı başaramadı. Kulübüyle 3 yıllık sözleşmesi daha olan Eduardo Vargas'ın kiralanması için yönetimin görüşmeleri sürdürdüğü ve önemli ilermeler sağladığı belirlendi. Şilili futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Riekerink'in de çok istediği gelen bilgiler arasında.
RANOCCHIA YEŞİL IŞIK YAKTI Cimbom'da stoper mevki için ise Interli Ranocchia'nın adı ilk sırada yer alıyor. Daha önce Türkiye'ye gelmeyi reddeden İtalyan oyuncunun bu kez karar değiştirdiği ve Galatasaray'a olumlu baktığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı takımın İtalyan yıldızı da sezon sonuna kadar kiralamak için savaş verdiği ortaya çıktı. Ranocchia'da bir sorun çıkması durumunda ise gündeme Bochetti'nin geleceği iddialar arasında yer alıyor.
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