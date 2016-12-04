Tünelde büyük kavga

Fenerbahçe ile Beşiktaşarasındaki gerilimi yüksekderbide istenmeyenolaylar yaşandı... İlk yarının son anlarındabir ikili mücadele sonrasındaFenerbahçeli Josef de Souza,Beşiktaşlı Tolgay'ı tutup çekti. Siyah-Beyazlı oyuncular bunun üzerineBrezilyalı yıldızın üzerine yürüyüptepki gösterirken 2 takımoyuncuları arasında tansiyon yükseldi.Volkan Demirel de kalesindenkoşup olaya dahil olurken,hakem Hüseyin Güçek olaylar yatıştıktansonra tartışma yaşayanfutbolcuları uyardı. Fakat düşentansiyon devrenin bitiş düdüğü sonrasındayeniden tavan yaptı. Tolgayve Josef bu kez soyunma odasınakoridorunda pozisyonu tartışmayabaşladı. İkilinin yüksek sesle birbirinebağırdığı gözlendi.
MAÇ SONRASI METROBÜS'TE OLAY ÇIKTI Ardından Atiba Hutchinson, Fenerbahçeli oyuncularla gerginlik yaşadı. Araya giren Dick Advocaat ve Şenol Güneş olayı fazla büyümeden engellemeyi başardı... Öte yandan derbinin ardından stada birkaç yüz metre mesafede olan Söğütlüçeşme metrobüs istasyonunda olaylar yaşandı. Polis gözetiminde metrobüs istasyonuna götürülen Beşiktaş taraftarı ile Kadıköy tarafından gelen Fenerbahçe taraftarları karşılaştı. Çıkan kavgayı polis güçlükle önledi.
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