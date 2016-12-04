Tünelde büyük kavga

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gerilimi yüksek derbide istenmeyen olaylar yaşandı... İlk yarının son anlarında bir ikili mücadele sonrasında Fenerbahçeli Josef de Souza, Beşiktaşlı Tolgay'ı tutup çekti. Siyah- Beyazlı oyuncular bunun üzerine Brezilyalı yıldızın üzerine yürüyüp tepki gösterirken 2 takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Volkan Demirel de kalesinden koşup olaya dahil olurken, hakem Hüseyin Güçek olaylar yatıştıktan sonra tartışma yaşayan futbolcuları uyardı. Fakat düşen tansiyon devrenin bitiş düdüğü sonrasında yeniden tavan yaptı. Tolgay ve Josef bu kez soyunma odasına koridorunda pozisyonu tartışmaya başladı. İkilinin yüksek sesle birbirine bağırdığı gözlendi.



MAÇ SONRASI METROBÜS'TE OLAY ÇIKTI

Ardından Atiba Hutchinson, Fenerbahçeli oyuncularla gerginlik yaşadı. Araya giren Dick Advocaat ve Şenol Güneş olayı fazla büyümeden engellemeyi başardı... Öte yandan derbinin ardından stada birkaç yüz metre mesafede olan Söğütlüçeşme metrobüs istasyonunda olaylar yaşandı. Polis gözetiminde metrobüs istasyonuna götürülen Beşiktaş taraftarı ile Kadıköy tarafından gelen Fenerbahçe taraftarları karşılaştı. Çıkan kavgayı polis güçlükle önledi.

