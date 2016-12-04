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O futbolcu Topal mı?

Güneş, “İsmail nasıl F.Bahçe’ye gittiyse Gökhan da bize geldi. ’den 1 futbolcu daha ’a gelmek istedi” dedi. Güneş'in bahsettiği ismin olduğu iddia edildi. Başarılı hoca ayrıca, "Oynanan futbol adına üzüldüm" dedi.

O futbolcu Mehmet Topal mı?
Şenol Güneş'in maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepki gösterdiği oyuncusu Gökhan Gönül'e destek verdi. İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'ye gitmesi gibi Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş'a transfer olduğunu anlatan Güneş'in "Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi" demesi kafaları karıştırdı. Şenol Güneş'in bahsettiği bu oyuncunun Mehmet Topal olduğu iddiası ortalığı sarstı. Bu arada Güneş maçla ilgili olarak, "Taraftarımızdan özür diliyorum ama maç bunu gerektiriyordu. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Quaresma'yı oyundan almasıyla ilgili olarak da, "Quaresma'yı hata yapmaması için çıkardım" dedi.

TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DiLiYORUM
Futbol adına üzgün olduğunu söyleyen Güneş, "Taraftarımızdan özür diliyorum ama maç bunu gerektiriyordu. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı" dedi. Güneş, Fenerbahçe maçındaki futboldan memnun kalmadığını söyledi. Tecrübeli hoca, F.Bahçe'nin kendilerini tuzağa düşürmeye çalıştığını ifade ederek, "Ama bu tuzağa düşmedik. Bu maçta kazansaydık bir avantajımız olurdu. Kaybeden ya da kazanana fazla birşey olmayacaktı" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KERİM SÜRPRİZİ
Derbi karşılaşmasında ilginç bir hamle yaptı. Bu sezon hiç ilk 11'de oynatılmayan Kerim Frei karşısında ilk 11'de forma giydi. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Vincent Aboubakar ise dünkü karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Beck de dün yedekler arasında yer aldı.

QUARESMA HAFTAYA YOK
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Böylece Quaresma Bursaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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