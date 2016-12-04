O futbolcu Topal mı?

Güneş, “İsmail nasıl F.Bahçe’ye gittiyse Gökhan da bize geldi. Fenerbahçe’den 1 futbolcu daha Beşiktaş’a gelmek istedi” dedi. Güneş'in bahsettiği ismin Mehmet Topal olduğu iddia edildi. Başarılı hoca ayrıca, "Oynanan futbol adına üzüldüm" dedi.
Şenol Güneş'in maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepki gösterdiği oyuncusu Gökhan Gönül'e destek verdi. İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'ye gitmesi gibi GökhanGönül'ün de Beşiktaş'a transfer olduğunu anlatan Güneş'in "Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi" demesi kafaları karıştırdı. ŞenolGüneş'in bahsettiği bu oyuncunun Mehmet Topal olduğu iddiası ortalığı sarstı. Bu arada Güneş maçla ilgili olarak, "Taraftarımızdan özür diliyorum ama maç bunu gerektiriyordu. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Quaresma'yı oyundan almasıyla ilgili olarak da, "Quaresma'yı hata yapmaması için çıkardım" dedi.
TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DiLiYORUM Futbol adına üzgün olduğunu söyleyen Güneş, "Taraftarımızdan özür diliyorum ama maç bunu gerektiriyordu. Rakip sürekli baskıyla bizi yıldırmaya çalıştı" dedi. Güneş, Fenerbahçe maçındaki futboldan memnun kalmadığını söyledi. Tecrübeli hoca, F.Bahçe'nin kendilerini tuzağa düşürmeye çalıştığını ifade ederek, "Ama bu tuzağa düşmedik. Bu maçta kazansaydık bir avantajımız olurdu. Kaybeden ya da kazanana fazla birşey olmayacaktı" dedi.
BEŞİKTAŞ'TA KERİM SÜRPRİZİ
Derbi karşılaşmasında Şenol Güneş ilginç bir hamle yaptı. Bu sezon hiç ilk 11'de oynatılmayan Kerim Frei Fenerbahçe karşısında ilk 11'de forma giydi. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Vincent Aboubakar ise dünkü karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Beck de dün yedekler arasında yer aldı.
QUARESMA HAFTAYA YOK Beşiktaş'ın PortekizlifutbolcusuRicardoQuaresmaFenerbahçemaçındagördüğüsarıkartlacezalıdurumadüştü.Böylece QuaresmaBursaspormaçındatakımındaki yerinialamayacak.
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