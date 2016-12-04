Mesut Özil’e vergi suçlaması

L'EQUİPE, Der Spiegel ve El Mundo gibi önemli gazetelerin muhabirleri 7 ay süren bir araştırmacı gazeteciliğe imza attılar ve aralarında çok önemli yıldızların ve kulüplerin yer aldığı bir vergi kaçırma sistemini ortaya çıkardılar. Alman gazete Der Spiegel'e göre bu yöntemlerle çok yüksek miktarda vergi kaçıran yıldızlar arasında Mesut Özil de yer alıyor. Öte yandan Arsenal dün West Ham'ı 5-1 yenerken Mesut Özil, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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