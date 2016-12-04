Manisa evinde nefes aldı: 2-0

TFF 1. Lig'de Manisaspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında Muhammet ev sahibi Manisaspor'u 1-0 öne geçirdi. Daha sonra kalesini iyi koruyan ev sahibi ekip kontralarla gol aradı. 90+3'te Ozan Sol Manisa'nın 2. golünü atarak skoru ilan etti: 2-0...