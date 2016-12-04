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Manisa evinde nefes aldı: 2-0

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Manisa, BB G.Antep’i rahat geçti

Manisa evinde nefes aldı: 2-0
TFF 1. Lig'de Manisaspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında Muhammet ev sahibi Manisaspor'u 1-0 öne geçirdi. Daha sonra kalesini iyi koruyan ev sahibi ekip kontralarla gol aradı. 90+3'te Ozan Sol Manisa'nın 2. golünü atarak skoru ilan etti: 2-0...
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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