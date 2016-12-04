Kjaer Antalya maçında yok!

Dün gece maçın ilk yarısında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Simon Kjaer, 14. haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. İlk yarıda dizine darbe alan Danimarkalı stoper yapılan tedavinin ardından derbi maça geri döndü.



GÖREV NEUSTADTER'İN

Antalyaspor maçında Simon Kjaer'in yerine Rus oyuncu Roman Neustadter görev yapacak. Rus futbolcunun form durumunun iyi olması teselli oldu.