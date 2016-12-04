Kjaer Antalya maçında yok!

Dün gece maçın ilk yarısında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen SimonKjaer, 14. haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. İlk yarıda dizine darbe alan Danimarkalı stoper yapılan tedavinin ardından derbi maça geri döndü.
GÖREV NEUSTADTER'İN Antalyaspor maçında Simon Kjaer'inyerine Rus oyuncu RomanNeustadter görev yapacak. Rusfutbolcunun form durumunun iyiolması teselli oldu.
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