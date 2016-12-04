Kaleci yaralandı maç tatil edildi

Fransa Ligi'nde dün akşam Metz ile Lyon arasındaki maçta büyük olaylar çıktı. Kritik mücadelede Lyon kalecisi Anthony Lopes'e patlayıcı madde atılması sonrası gergin anlar yaşandı. Fransız hakem Lionel Jaffredo yaşananların ardından maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Karşılaşma 29. dakikada tatil edildi ve Metz'in 1-0 üstünlüğü vardı.