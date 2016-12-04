Yol Durumu
  1. Barça’ya 90’da şok!
  2. Mesut Özil’e vergi suçlaması

Kaleci yaralandı maç tatil edildi

maçında kaleci ’e patlayıcı madde atıldı. Maç tatil edildi

Kaleci yaralandı maç tatil edildi
Fransa Ligi'nde dün akşam Metz ile Lyon arasındaki maçta büyük olaylar çıktı. Kritik mücadelede Lyon kalecisi Anthony Lopes'e patlayıcı madde atılması sonrası gergin anlar yaşandı. Fransız hakem Lionel Jaffredo yaşananların ardından maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Karşılaşma 29. dakikada tatil edildi ve Metz'in 1-0 üstünlüğü vardı.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar