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Hasan Ali: Tek kale oynadık

Fenerbahçe’nin milli sol beki , “Denedik, tek kale oynadık ama olmadı. Hakem kritik pozisyonlarda faul çaldı” dedi.

Hasan Ali: Tek kale oynadık
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali, "Denedik. Tek kale oynadık. Pozisyon vermedik. 2-3 pozisyona da girdik. Hakem kritik pozisyonlarda faul çaldı. Martin'in iyi bir pozisyonu vardı. Atsaydık kazandırdık. Taraftarlarımızın buradan 3 puanla ayrılmalarını isterdik" diye konuştu.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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