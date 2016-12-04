Hasan Ali: Tek kale oynadık

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali, "Denedik. Tek kale oynadık. Pozisyon vermedik. 2-3 pozisyona da girdik. Hakem kritik pozisyonlarda faul çaldı. Martin'in iyi bir pozisyonu vardı. Atsaydık kazandırdık. Taraftarlarımızın buradan 3 puanla ayrılmalarını isterdik" diye konuştu.