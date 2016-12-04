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G.Saray’da yeni rota Boşnak golcü

Bosna Hersek basını Galatasaray’ın Konyaspor’un golcüsü ’i istediğini yazdı

G.Saray’da yeni rota Boşnak golcü Bajic
Galatasaray gol yollarında çözüm ararken Bosna Hersek basını Sarı-Kırmızılı yönetimin Konyaspor'un Boşnak forveti 'i istediğini yazdı.

2 MİLYON EURO+LINNES
Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Yeşil-Beyazlı kulübe 2 milyon Euro ile birlikte Linnes'i teklif ettiği öne sürüldü. Gazeteler görüşmelerin sürdüğünü de duyurdu.
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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