Yol Durumu
  1. O futbolcu Mehmet Topal mı?
  2. Kadıköy’de tatsız gece

Gönül’e dolar yağdı

F.Bahçe taraftarı Beşiktaş’a transfer olan ’e tepki gösterdi. Üzerine resminin basılı olduğu dolar yağan milli futbolcu “Ben parayı değil Beşiktaş’ı seçtim” açıklamasını yaptı...

Gönül’e dolar yağdı
F.Bahçeli taraftarlar, Gökhan Gönül'e tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı milli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı sahte dolarları salladı. Ayrıca milli futbolcuya maç öncesinde aralıksız olarak ağır küfür edildi. Gökhan Gönül, 51. dakikada taç atışı kullandığı sırada tribünlerden üzerine para yağdı.

O DA TOPAL'I MI iMA ETTi?
Gökhan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ben parayı değil Beşiktaş'ı seçtim. Bu tepkileri hiç hak etmiyorum. Sezon başında benimle birlikte Beşiktaş'a gelmek isteyen bir arkadaşımdan daha farklı tavır beklerdim. Ama o tribüne oynadı" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar