Gönül’e dolar yağdı

F.Bahçeli taraftarlar, Gökhan Gönül'e tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı milli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı sahte dolarları salladı. Ayrıca milli futbolcuya maç öncesinde aralıksız olarak ağır küfür edildi. Gökhan Gönül, 51. dakikada taç atışı kullandığı sırada tribünlerden üzerine para yağdı.



O DA TOPAL'I MI iMA ETTi?

Gökhan maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ben parayı değil Beşiktaş'ı seçtim. Bu tepkileri hiç hak etmiyorum. Sezon başında benimle birlikte Beşiktaş'a gelmek isteyen bir arkadaşımdan daha farklı tavır beklerdim. Ama o tribüne oynadı" ifadesini kullandı.