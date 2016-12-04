Gönül’e dolar yağdı

F.Bahçeli taraftarlar, GökhanGönül'e tepki gösterdi.Fenerbahçe taraftarı milli futbolcununfotoğrafının yer aldığısahte dolarları salladı. Ayrıcamilli futbolcuya maç öncesindearalıksız olarak ağır küfür edildi.Gökhan Gönül, 51. dakikadataç atışı kullandığı sırada tribünlerdenüzerine para yağdı.
O DA TOPAL'I MI iMA ETTi? Gökhan maçtan sonra yaptığı açıklamada,"Ben parayı değil Beşiktaş'ıseçtim. Bu tepkileri hiç hak etmiyorum.Sezon başında benimlebirlikte Beşiktaş'a gelmek isteyenbir arkadaşımdan daha farklıtavır beklerdim. Ama o tribüneoynadı" ifadesini kullandı.
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