Yol Durumu
  1. Kartal’ın tek rakibi Real Madrid
  2. Tünelde büyük kavga

Gökhan Gönül bizi motive etti

Gökhan Gönül bizi motive etti
Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızlarından , Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçtan önce bizi Gökhan Gönül motive etti. Salı günü daha büyük bir maçımız var" açıklamalarını yaptı.
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar