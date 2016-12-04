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Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

G.Sarayın ilk 11i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem Büyük.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar 18:15
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