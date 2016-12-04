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’e büyük şok!

Dinamo Kiev’e büyük şok!
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev büyük bir şok yaşadı. Kiev evsahibi olduğu maçta Sydorchuk ve Yarmolenko'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Vorskla Poltava ile 2-2 berabere kaldı. Böylece şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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