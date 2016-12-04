Demirspor kaçtı Bandırma yakaladı

TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Bandırmasporile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. 40.dakikada Bandırma'dan Kıvanç, 44. dakikada iseA.Demirspor'dan Göksu kırmızı kart gördü. 21. dakikadaAdana Demirspor penaltı kazandı. PenaltıyıTevfik, gole çevirdi: 0-1. 32'de soldan kullanılanköşe vuruşunda Serkan'ın kafa şutu kaleci ve savunmanınbakışları arasında köşeden ağlara gitti: 0-2.44'te penaltıyı yapan Adana Demirsporlu Göksuikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışıkaldı. Penaltı atışını kullanan Doğan, topu ağlarla buluşturdu:1-2. 83'te Feridun'un ortasında Atabey'inkale önünde kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
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