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Demirspor kaçtı Bandırma yakaladı

TFF 1. Lig’de ’un 2-0 öne geçtiği maçta ev sahibi 1 puanı almayı başardı

Demirspor kaçtı Bandırma yakaladı
TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Bandırmaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. 40. dakikada Bandırma'dan Kıvanç, 44. dakikada ise A.Demirspor'dan Göksu kırmızı kart gördü. 21. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltıyı Tevfik, gole çevirdi: 0-1. 32'de soldan kullanılan köşe vuruşunda Serkan'ın kafa şutu kaleci ve savunmanın bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 0-2. 44'te penaltıyı yapan Adana Demirsporlu Göksu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Doğan, topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 83'te Feridun'un ortasında Atabey'in kale önünde kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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