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Değişmeyen tek şey geçilmez

Değişmeyen tek şey Kadıköy geçilmez

Fenerbahçe sahasında Trabzon'a 19 yıldır (22 maç), G.Saray'a 18 yıldır (21 maç), Beşiktaş'a 12 yıldır (13 maç) yenilmiyor. Fenerbahçe Süper Lig'de kendi evinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 39 maçı kaybetmedi. Volkan Demirel, forması ile Şükrü Saracoğlu stadında Beşiktaş ve Galatasaray karşısında yenilgi görmedi. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 'de lig maçı kazanamadı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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