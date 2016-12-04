Değişmeyen tek şey Kadıköy geçilmez

Fenerbahçe sahasında Trabzon'a 19 yıldır (22 maç), G.Saray'a 18 yıldır (21 maç), Beşiktaş'a 12 yıldır (13 maç) yenilmiyor. Fenerbahçe Süper Lig'de kendi evinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 39 maçı kaybetmedi. Volkan Demirel, Fenerbahçe forması ile Şükrü Saracoğlu stadında Beşiktaş ve Galatasaray karşısında yenilgi görmedi. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 yıllık teknik adamlık kariyerinde, Kadıköy'de lig maçı kazanamadı.



