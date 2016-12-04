Chelsea, M.City’i 3 golle devirdi

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın en önemli maçında lider Chelsea deplasmanda Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Rakibi önünde Cahill'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Chelsea, Diego Costa, Willian ve Eden Hazard'ın golleriyle zorlu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.