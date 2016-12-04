Beşiktaş potada farka koştu

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Best Balıkesir'i 91-75 mağlup etti.



KARŞIYAKA EViNDE KAZANDI

İlk yarıda zorlanan Siyah-Beyazlı ekip 2. yarıda kalite farkını ortaya koydu. Beşiktaş'ta Thompson 22, Roll 17, Kenan Sipahi de 15 sasıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Dİ Büyükçekmece-TED Kolej: 85-67, Karşıyaka-Yeşilgiresun: 80-58.