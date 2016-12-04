Beşiktaş Moukandjo için düğmeye basıyor!

Beşiktaş Yönetimi'nin devre arası için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetim Fransa Ligi ekiplerinden Lorient'te oynayan 28 yaşındakiforvet Moukandjo için görüşmelere başlarken önemli ilerlemeler sağladı.
SIR GİBİ SAKLANIYOR Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca ismi sır gibi saklanan Brezilyalı bir stoper ile yakından ilgilendiği ve devre arasında da bu transferin kesin olarak bitirileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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