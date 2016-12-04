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Moukandjo için düğmeye basıyor!

Kartal Fransa takımlarından Lorient’te oynayan Kamerunlu golcü ’yu liste başına aldı. Yönetim ayrıca Brezilyalı bir stoperle de görüşüyor.

Beşiktaş Moukandjo için düğmeye basıyor!
Beşiktaş Yönetimi'nin devre arası için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetim Fransa Ligi ekiplerinden Lorient'te oynayan 28 yaşındaki forvet Moukandjo için görüşmelere başlarken önemli ilerlemeler sağladı.

SIR GİBİ SAKLANIYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca ismi sır gibi saklanan Brezilyalı bir stoper ile yakından ilgilendiği ve devre arasında da bu transferin kesin olarak bitirileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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