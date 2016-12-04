Yol Durumu
  1. Beşiktaş potada farka koştu
  2. Obradovic salı günü 3 yıllık imzalıyor

: 3 : 1

Arkasspor: 3 Halkbank: 1
Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, 'ı 3-1 yendi. Arkas Spor, karşılaşmanın setlerini 25-22, 25-21, 21-25,
25-22'lik sonuçlarla aldı. Sonuçlar: Afyon Belediye- İstanbul BBSK: 2-3, Beşiktaş- Tokat Plevne: 2-3, Ziraat-Maliye Piyango: 3-2, G.Saray-İnegöl: 3-2.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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