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yine yedek Eren&Poldi belirsiz

Riekerink, Kasımpaşa maçının forvetine karar veremiyor

Tolga Ciğerci yine yedek Eren&Poldi belirsiz
Yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Dün de idmana çıkmayan Tolga Ciğerci'nin yine kulübede oturması bekleniyor. Riekerink, ileri uçta Podolski ve Eren arasındaki tercihi ise maç saatinde yapacak.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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