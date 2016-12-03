Tolga Ciğerci yine yedek Eren&Poldi belirsiz

Yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Dün de idmana çıkmayan Tolga Ciğerci'nin yine kulübede oturması bekleniyor. Riekerink, ileri uçta Podolski ve Eren arasındaki tercihi ise maç saatinde yapacak.