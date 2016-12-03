Süper Lig’i çok özledim

Fenerbahçe ve Milli Takımforması altında büyük başarılara imzasınıatan Semih Şentürk bu sezonTFF 1. Lig'de Eskişehirspor'unbaşarısı için ter döküyor... Kırmızı-Siyahlı formayla sezona çok iyi birbaşlangıç yapan tecrübeli forvet yenidenSüper Lig'de oynamak istediğinisöyledi. Semih, "Eskişehirsporbüyük bir camia. Şu anda bulunduğuyeri kesinlimle hak etmiyor. SüperLig'de oynamayı çok özledim. İnşallahgelecek yıl Eskişehirspor formasıylabu özlemi gidereceğim. Play-off'ukesinlikle düşünmüyoruz. Hedefimizilk iki sırada yer alarak direkt olarakSüper Lig'e yükselmek" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.