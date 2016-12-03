Süper Lig’i çok özledim

Fenerbahçe ve Milli Takım forması altında büyük başarılara imzasını atan Semih Şentürk bu sezon TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un başarısı için ter döküyor... Kırmızı- Siyahlı formayla sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli forvet yeniden Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Semih, "Eskişehirspor büyük bir camia. Şu anda bulunduğu yeri kesinlimle hak etmiyor. Süper Lig'de oynamayı çok özledim. İnşallah gelecek yıl Eskişehirspor formasıyla bu özlemi gidereceğim. Play-off'u kesinlikle düşünmüyoruz. Hedefimiz ilk iki sırada yer alarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.