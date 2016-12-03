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Son karar dün verildi: Gökhan’lar yedek

Teknik patron Güneş, Gönül’ü psikolojik nedenlerle, İnler’i ise taktik gereği ilk 11’e almayacak...

Son karar dün verildi: Gökhan’lar yedek
Beşiktaş'ta günlerdir sorular soru yanıtını buldu... Teknik direktör Şenol Güneş dün yapılan son taktik çalışmada ilk 11'i belirledi. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe tribünlerinin olası tepkisinden etkileneceğini düşündüğü Gökhan Gönül'ü kulübede oturtacak. Sağ bekte Andreas Beck, sol bekte ise Adriano görev yapacak. Güneş'in takıma "Beraberlik istiyor" mesajını vermemek için Gökhan İnler'i de kulübede oturtacağı ve maça Tolgay'la başlayacağı öğrenildi.
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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