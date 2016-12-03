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O kadar da kötü değil

Hollandalı çalıştırıcı, “Tablo o kadar da kötü değil. Son yıllardaki istatistikler de bunu gösteriyor. Seçme şansım olsa derbinin berabere bitmesini isterim” dedi

O kadar da kötü değil
Galatasray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink dün basının karşısına çıktı... Hollandalı hoca, "Önemli bir periyoda giriyoruz. Aldığımız 23 puan var. Hamza Hamzaoğlu dönemi sonrası biz geliyoruz. Bence o kadar kötü bir durum yok. Puan kaybettiğimiz ama kazanmamız gereken Trabzon ve Başakşehir maçları vardı. Kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Son 7 sezonki istatistikler de bunu gösteriyor. Kaybedilmiş puanlara rağmen istikrarlıyız. Bursa maçındaki farkımız gol pozisyonlarını değerlendirmemizdi. Ev sahibi olduğumuz maçlarda da oyun üstünlüğü bizdeydi" dedi.

BİR AN ÖNCE DÖNMESİNİ UMUYORUM!
Seçme şansı olsa Fenerbahçe- Beşiktaş maçının berabere bitmesini isteyeceğini söyleyen Riekerink, "Elimdeki kadroya güvenim sonsuz. Transfer dönemi yaklaşıyor. Bunları burada paylaşmam doğru olmaz. Üst seviyede bir takımız. Ekstra bir şey katabilecek bir oyuncu varsa transfer neden olmasın. En büyük temennim Kolbeinn'in bir an önce aramıza katılması. Lukas ve Eren'e göre farklı tipte" diye konuştu.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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