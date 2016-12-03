O kadar da kötü değil

Galatasray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink dün basının karşısına çıktı... Hollandalı hoca, "Önemli bir periyoda giriyoruz. Aldığımız 23 puan var. Hamza Hamzaoğlu dönemi sonrası biz geliyoruz. Bence o kadar kötü bir durum yok. Puan kaybettiğimiz ama kazanmamız gereken Trabzon ve Başakşehir maçları vardı. Kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Son 7 sezonki istatistikler de bunu gösteriyor. Kaybedilmiş puanlara rağmen istikrarlıyız. Bursa maçındaki farkımız gol pozisyonlarını değerlendirmemizdi. Ev sahibi olduğumuz maçlarda da oyun üstünlüğü bizdeydi" dedi.
BİR AN ÖNCE DÖNMESİNİ UMUYORUM! Seçme şansı olsa Fenerbahçe-Beşiktaş maçının berabere bitmesiniisteyeceğini söyleyen Riekerink,"Elimdeki kadroya güvenim sonsuz.Transfer dönemi yaklaşıyor. Bunlarıburada paylaşmam doğru olmaz.Üst seviyede bir takımız. Ekstra birşey katabilecek bir oyuncu varsatransfer neden olmasın. En büyüktemennim Kolbeinn'in bir an öncearamıza katılması. Lukas ve Eren'egöre farklı tipte" diye konuştu.
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