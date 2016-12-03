Nevzat Aydın istifa etti!

Trabzonspor'da yönetim kurulunun önemli isimlerinden olan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, alınan başarısız sonuçların ardından sezon başında yaptıkları transferlerin sert şekilde eleştirilmesi üzerine futbol ve transfer komitesindeki görevlerini bıraktı. Aydın, Bordo-Mavili yönetimde başkan yardımcılığı görevini ise sürdürecek.