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istifa etti!

Trabzonspor’da yönetimin önemli isimlerinden olan futbol şubesindeki tüm görevlerini bıraktı...

Nevzat Aydın istifa etti!
Trabzonspor'da yönetim kurulunun önemli isimlerinden olan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, alınan başarısız sonuçların ardından sezon başında yaptıkları transferlerin sert şekilde eleştirilmesi üzerine futbol ve transfer komitesindeki görevlerini bıraktı. Aydın, Bordo-Mavili yönetimde başkan yardımcılığı görevini ise sürdürecek.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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