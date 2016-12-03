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El Clasico'da kazanan yok

La Liga'nın 14. haftasında , evinde 'i konuk etti. Nou Camp'ta oynanan mücadele 53'te Luis Suarez ve 90'da Sergio Ramos'un karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

El Clasicoda kazanan yok

Milli futbolcumuz Arda Turan 78. dakikada Andre Gomes'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, Ramos'un attığı golden önce faulü yaparak Real Madird'in serbest vuruş kazanmasına neden oldu.

Bu sonuçla lider puanını 34'e yükseltirken 2. sıradaki 28 puanda kaldı. La Liga'da Barcelona haftaya Osasuna'ya konuk olurken, Real Madrid ise Emre Çolaklı Deportivo'ya konuk olacak.

SUAREZ BARÇA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Dakika 53'te Neymar'ın pasında Luis Suarez kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Bu golle El Clasico'da Barcelona, Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti.

MESSİ 2. GOLÜ ATAMADI!
82. dakikada Barcelona 2. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazından Lionel Messi'nin çektiği şut direğin yanından az farkla auta gitti.

90'DA RAMOS SAHNEYE ÇIKTI!
90. dakikada taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Luka Modric kullandı. Topa iyi yükselen Sergio Ramos iyi bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

CASEMİRO ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Karşılaşmanın son dakikasında Madrid'den Casemiro, Barcelona'nın hücumunda topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 20:32
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