El Clasico'da kazanan yok

Milli futbolcumuz Arda Turan 78. dakikada Andre Gomes'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, Ramos'un attığı golden önce faulü yaparak Real Madird'in serbest vuruş kazanmasına neden oldu.



Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 34'e yükseltirken 2. sıradaki Barcelona 28 puanda kaldı. La Liga'da Barcelona haftaya Osasuna'ya konuk olurken, Real Madrid ise Emre Çolaklı Deportivo'ya konuk olacak.

SUAREZ BARÇA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Dakika 53'te Neymar'ın pasında Luis Suarez kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Bu golle El Clasico'da Barcelona, Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti.

MESSİ 2. GOLÜ ATAMADI!

82. dakikada Barcelona 2. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazından Lionel Messi'nin çektiği şut direğin yanından az farkla auta gitti.

90'DA RAMOS SAHNEYE ÇIKTI!

90. dakikada taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Luka Modric kullandı. Topa iyi yükselen Sergio Ramos iyi bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.



CASEMİRO ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Karşılaşmanın son dakikasında Madrid'den Casemiro, Barcelona'nın hücumunda topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi.