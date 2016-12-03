El Clasico heyecanı bugün 18.15’te

Bu akşam sadece Türkiye'de değil, İspanya'da da derbi heyecanı yaşanacak... Ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid, Nou Camp'ta El Clasico mücadelesine çıkacak.



INIESTA İYİLEŞTİ, ARDA YEDEK

Saat 18.15'te başlayacak dev derbi Lig TV3'ten naklen yayınlanacak. Barcelona'da sakatlığı bulunan Andres Iniesta iyileşirken, Arda Turan'ın maça kulübede başlayacağı öğrenildi.