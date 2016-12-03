Efsane olmak istiyorum

Galatasaray'da transfer maliyeti ve performansıyla tartışma konusu olan Serdar Aziz önemli açıklamalar yaptı... Milli oyuncu, "Hafta içi kupa maçı vardı ve o maç istediğimiz gibi bitmedi. O maçı unutup Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta Bursaspor'a karşı galibiyet aldık ve takımın morali gayet iyi. İnşallah bu hafta da aynı şekilde devam edip daha iyi sonuçlar alıp ilermek istiyoruz. Şu an her şey yolunda" diye konuştu. Fenerbahçe derbisini yorumlayan Serdar, "Puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynadığımızı düşünüyorum sadece Fenerbahçe maçı hariç. Ancak Fenerbahçe de çok iyi oynamadı" yorumunu yaptı. Yıldız futbolcu, idolünün Sergio Ramos olduğunu ama Bülent Korkmaz gibi Galatasaray'ın efsaneleri arasına girmek istediğini de söyledi.



