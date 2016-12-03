Drogba beraat etti

Chelsea ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın kurduğu vakıf hakkında yürütülen soruşturmada, herhangi bir dolandırıcılık ve yolsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Nisan ayında İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya attığı iddiaların üzerine başlatılan soruşturmada, vakfın hesaplarının incelendiği, toplanan paralarla ilgili herhangi bir yolsuzluk ya da dolandırıcılığa dair kanıtın bulunmadığı belirtildi.



BAĞIŞLARIN YERİNE ULAŞMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz gazetesi, 38 yaşındaki Drogba'nın Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için 1,7 milyon sterlin yardım topladığını ancak bu yardımlardan sadece 14 bin sterlinin yerine ulaştığını ileri sürmüştü. Haberde, sözü verilen hastanenin sadece inşaatının tamamlandığı ve içinde tedavi için ekipman bulunmadığı iddiası yer almıştı.