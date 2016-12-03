Bakan’dan dostluk çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin dostça ve centilmence geçmesini diledi. Kılıç, "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından oluşan birlik ve beraberlik ruhunun maçta da tekrarlanmasını bekliyoruz" dedi.