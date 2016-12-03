Advocaat’tan baskın planı

Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin oyun planı şekillenmiş gibi görünüyor. Dün Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı yapan teknik patron Dick Advocaat, erken gol istedi. Hollandalı teknik adamın taktiği Beşiktaş'ın topla çok oynayan ve oyunu yönlendiren isimlere baskı ile yakından alakalı. Atiba, Tolgay ve Oğuzhan gibi isimlere top aldırmamak için baskı yapılmasını isteyen Advocaat, bu pres sonucu kapılacak toplarla ani olarak Beşiktaş kalesine baskın yapmak istiyor. Yani savunma ve hücum planı içiçe girmiş durumda! Hollandalı teknik adam özellikle ilk 20 dakika atılacak golün Beşiktaş'ı disiplinden uzaklaştıracağı ve daha çok baskı altına alacağını hesap ediyor.



BEKLER CEZA RAKİP CEZA SAHASINA KAÇACAK

Advocaat'ın hücum planlarında kanatlardan bekleri Beşiktaş ceza alanının içine kaçırmak da var! Yalnız defans güvenliği için beklerin sırayla hücuma çıkmasını istiyor. Galatasaray derbisinde de özellikle Şener sık sık rakip ceza alanına koşu yaparak rakibe zor anlar yaşatmıştı. İlk 11'de sahaya çıkması beklenen Moussa Sow ve Volkan Şen ile savunmaya maksimum katkıyı yapacak ve Beşiktaş hücumlarında beklere yardım edecekler. Koşu mesafesi yüksek bir F.Bahçe sahada olacak!



ALPER POTUK'A ÇİFTE GÖREV

Fenerbahçe'de forvetin hemen arkasında görev yapan Alper Potuk'tan hocası Advocaat, bu akşamki Beşiktaş derbisinden çok şeyler bekliyor. Alper Potuk, orta sahada Beşiktaş'ın topla en çok oynayan oyuncusu Atiba'yı presi başlatan isim olacak. Bu şekilde Beşiktaş'ın ataklarını başlamadan bitirmeye çalışacak. Ayrıca forvet arkasında oynayacağı için Fenerbahçe ataklarını yönlendirmeye çalışan kilit isim olacak. Advocaat, Alper'den kanatlara kayarak Beşiktaş savunmasının dengesini bozmasını da istedi. Derbide Alper'in üstünde büyük yük olacak.



JEREMAİN LENS GEREK KALIRSA 2. YARIDA SAHADA OLACAK

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte idmanlara başlayan Lens'in bu akşam ilk 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. Dick Advocaat, yıldız futbolcuyu maçın durumuna göre 2. yarıda hamle olarak oyuna sokmayı planlıyor. Ama işler yolunda giderse Lens riske edilmeyecek.



