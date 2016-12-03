14. İpekyolu Rallisi yarın Bursa’da

Otomobil sporlarında yılın son rallisi niteliği taşıyan 14. İpekyolu Rallisi, Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan açıklamaya göre, 14. İpekyolu Rallisi, yarın Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilecek. Ralli, Nilüfer ilçesinde yer alan PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi içerisindeki Start Cafe'de saat 09.30'da başlayacak.