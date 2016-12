Yıldızlar savaşı!

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik derbi öncesinde Sarı-Lacivertli ve Siyah-Beyazlı camiada heyecanlı bir bekleyiş hakimken bu derbide 2 yıldız oyuncunun ön plana çıktığı görülüyor. Fenerbahçe'de Moussa Sow, Beşiktaş'ta ise Ricardo Quaresma derbinin kilit iki ismi olacak. Ligde 8 maçta 4, Avrupa'da da 1 golü bulunan Moussa Sow, Rize'de oynanan son lig maçında hat-trick yaparak formunu ispatlamıştı. Hem bu maçta hem de Manchester United maçında attığı harika vole goller de hafızalardan bisinmiş değil. Moussa Sow için Beşiktaş maçlarının da ayrı bir önemi var. Senegalli yıldız 7 Beşiktaş derbisinde toplam 8 gol atarak ezeli rakibinin korkulu rüyası oldu.



TOPLAM 11 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Beşiktaş'ın derbide en çok güvendiği isim ise Ricardo Quaresma. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 maçta 3 gol ve 8 asiste imza atan Q7, toplam 11 gole direkt katkıda bulundu. Quaresma kritik ve büyük maçlarda da başka oynuyor. Napoli, Benfica ve ligdeki Galatasaray derbisinde ortaya koyduğu futbol hala hafızalarda. Q7, Fenerbahçe'nin özel önlem alacağı isim olacak gibi görünüyor.



KJAER&SKRETEL ÇELİKTEN DUVAR

SEZON başındaki formsuzluğunun üzerinden tamamen atan Simon Kjaer ile Martin Skretel her geçen maç savunmada daha çok güven veren ikili oldular. Yerden ve havadan zaaf göstermiyorlar. Sert ve kararlılar. Yürekten oynuyorlar.



MARCELO&TOSİC GÜVEN VERİYOR

Bu sezon Beşiktaş'ın bir numaralı stoperi olan Marcelo zaman zaman attığı gollerle de takımına hayat veriyor. Teknik ve çabuk bir stoper. Tosic de geçmiş maçlarda stoperdeki rüştünü ispat etti. Yıldız stoper değiller ama güven veriyorlar.



VAN PERSİE CAN YAKMAYA ÇOK HAZIR!

Sakatlığı ve formsuzluğu üzerinden atan Galatasaray derbisinde de "Bu takımın 1 numaralı santrforuyum" diyen Robin Van Persie, Beşiktaş derbisi öncesinde patlamaya hazır bir bomba gibi.



DÜNYA YILDIZI

Zaten kaliteli bir kumaşa sahip olan ve dünya yıldızı olarak kabul edilen Van Persie'nin moral seviyesi de zirvede. RVP'nin büyük maçlarda daha iyi oynadığını ve daha çok mücadele verdiğini göz önüne aldığımızda Beşiktaş'ın canını yakmaya aday biri olduğunu söylemek kehanet olmaz.



ABOUBAKAR YİNE BAŞ DÖNDÜRECEK

Aboubakar golcü özelliğinden çok toplu ve topsuz inanılmaz hareketli oluşu, bu özelliğiyle defansın arkasına sarkabilmesi ve rakip savunmanın dengesini alt üst etmesi Beşiktaş'ın derbideki kozlarından birisi olacak.



TAKIMA ALIŞTI

Her geçen maç takımına daha çok alışan ve benimseyen Aboubakar, Mario Gomez'in yerini tam doldurmasa da kendi özellikleriyle futbolunu hem taraftara hem da takım arkadaşlarına benimsetti. Tecrübesi, gücü ve süratiyle Aboubakar, derbiye damga vuracak kalite bir oyuncu.