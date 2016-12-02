Volkan Demirel Kadıköy’de yenilgi yaşamadı!

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Beşiktaş'ı yarın derbide konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bu maçta en büyük güvencelerinden biri kaleci Volkan Demirel olacak. 35 yaşındaki file bekçisi bugüne kadar Kadıköy'de 26 derbi oynadı.
26 DERBİ OYNADI
Fenerbahçe formasıyla 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel 26 derbi maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
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