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Kadıköy’de yenilgi yaşamadı!

Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşmada kaleyi koruması beklenen Kadıköy’de derbi kaybetmedi

Volkan Demirel Kadıköy’de yenilgi yaşamadı!
Beşiktaş'ı yarın derbide konuk edecek olan Fenerbahçe'nin bu maçta en büyük güvencelerinden biri kaleci olacak. 35 yaşındaki file bekçisi bugüne kadar Kadıköy'de 26 derbi oynadı.

26 DERBİ OYNADI
Fenerbahçe formasıyla 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel 26 derbi maçta 18 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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