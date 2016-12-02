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Şimdi sırada kim var?

Sarı-Kırmızılılar’da kulübeye tepki gösteren isimler arasına genç Sinan’ın da katılması, “Şimdi sırada hangi futbolcu var?” sorusunu gündeme getirdi

Şimdi sırada kim var?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da oynanan kötü futbol değil, Sinan Gümüş'ün yedek kulübesine tepkisi gündeme oturdu... Oyundan alınmasına sinirlenen genç futbolcunun yaptığı el kol hareketleri sonrası tekmeliklerini fırlatması adeta olay yarattı. Üstelik teknik direktör Jan Riekerink'e gösterilen bu tepki ilk değil!.. Ligin başında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta oyuna alınmayan Hamit Altıntop yerdeki su şişelerini tekmelemiş, özür diledikten sonra affedilmişti. Yasin Öztekin de Adanaspor deplasmanında oyundan alınmasına bozulmuş ve yedek kulübesini yumruklamıştı. Bu tepkisi sonrasında 1 hafta kadro dışı bırakılan yıldız futbolcuya yönetimden af çıkmıştı.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK OLAYA EL KOYACAK
Üst üste yaşanan bu olaylar Galatasaray'daki büyük otorite probleminin en büyük göstergesi oldu... Sosyal medyada Sinan'a tepki gösteren taraftarlar, "Bir değil, iki değil. Herkes Riekerink'i azarlıyor. Şimdi sırada hangi futbolcu var?" ifadesini kullandı. Başkan Dursun Özbek'in de yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve bugün takımla bir toplantı yapacağı gelen bilgiler arasında



RİEKERİNK'E GÖRE SORUN YOK
Teknik direktör Jan Riekerink, Elazığspor maçı sonrası disiplin sorularıyla karşı karşıya kaldı. Fakat Hollandalı hoca, takımda böyle bir sorun olmadığını söyledi.

TARAFTAR SİNAN'A TEPKİLİ
G.Saraylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Sinan'a tepki gösterdi. Taraftarlar, "Dünkü çocuk bunu yapamaz" dediler.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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