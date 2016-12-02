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’a CAS’tan ret geldi

Sibel özkan konak’a CAS’tan ret geldi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping kullandığı gerekçesiyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda elde ettiği gümüş madalyanın iadesi istenen milli halterci Sibel Özkan Konak'ın itirazını reddetti. Konak aldığı ilacın yasaklar listesinde olmadığını savunmuştu.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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