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’na 45 gün ceza geldi

Levent Nazifoğlu’na 45 gün ceza geldi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Nazifoğlu, Bursaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sert açıklamalar yapmıştı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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