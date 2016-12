Lens için karar günü

F.Bahçe'de kritik derbi maçı öncesinde nefesler tutuldu ve gözler Lens'e çevrildi. Beşiktaş maçından sonra Feyenoord ile kadar sınavına çıkacak olan Sarı-Lacivertli takımda özellikle Lens'in durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığını atlatan Hollandalı futbolcu dün takımla birlikte çalıştı. Öncelikli olarak Lens'i riske etmek istemeyen Teknik Direktör Advocaat, yıldız oyuncunun derbi maçta oynamak istediğini belirtmesiyle birlikte karar verme aşamasına geldi.Lens'in tam olarak hazır olmasını bekleyen Hollandalı hoca bugün yapılacak son antrenmanda Lens'i bir takım testlere tabi tutacak. Ardından sağlık ekibinden gelen karar doğrultusunda son kararını verecek.



VOLKAN 2. OLASILIK

Advocaat Lens'i ilk 11'de oynatmazsa bu takdirde formayı Volkan Şen'e teslim edecek. Kaleyi her zamanki gibi Volkan Demirel korurken savunma dörtlüsü Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali üzerinden kuracak. Orta alan M.Topal ve Josef ikilisi yer alacak. Bu ikilinin yanına ise RVP, Alper Potuk ve Volkan Şen monte edilecek.