Kasımpaşa-G.Saray Mete Kalkavan’ın

Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı maçta Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı açıklandı. Kalkavan daha önce yönettiği maçlarda Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisi çeken kararlara imza atmıştı. Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinde ise Serkan Çınar düdük çalacak.