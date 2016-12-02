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Kasımpaşa-G.Saray ’ın

Pazar günü oynanacak zorlu maçta Kalkavan düdük çalacak.

Kasımpaşa-G.Saray Mete Kalkavan’ın
Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı maçta Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı açıklandı. Kalkavan daha önce yönettiği maçlarda Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisi çeken kararlara imza atmıştı. Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinde ise Serkan Çınar düdük çalacak.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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