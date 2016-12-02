Goller yabancılardan

Fenerbahçe ile Beşiktaşarasındaki 92 yıllık rekabettegollerin büyük bir bölümü yabancılardangeldi. Özellikle son 26randevuda filelere giden toplam75 golden 58'inde yabancı oyuncularınimzası bulunuyor.
EN GOLCÜ ALEX Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 26 karşılaşmada Brezilyalı forvet Bobo'nun 6, Almeida'nın 4,Nobre, Holosko, Olcay ve Gomez'in 2'şer golü bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Beşiktaş'a karşı en fazla golü 10 golle Alex de Souza attı. Onu 8 golle Sow, 3 golle Güiza izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.