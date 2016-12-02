Goller yabancılardan

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 92 yıllık rekabette gollerin büyük bir bölümü yabancılardan geldi. Özellikle son 26 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancı oyuncuların imzası bulunuyor.



EN GOLCÜ ALEX

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 26 karşılaşmada Brezilyalı forvet Bobo'nun 6, Almeida'nın 4, Nobre, Holosko, Olcay ve Gomez'in 2'şer golü bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Beşiktaş'a karşı en fazla golü 10 golle Alex de Souza attı. Onu 8 golle Sow, 3 golle Güiza izledi.