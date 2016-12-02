En çok istediğim maçtı

Caner Erkin, imza gününde iddialı konuştu ve derbiden 3 puanla ayrılacak güce sahip olduklarını söyledi. Caner, derbide oynama isteğine de vurgu yaptı ve "En çok oynamak istediğim derbilerden birtanesiydi" dedi. Derbinin centilmence geçmesini istediğini vurgulayan Caner Erkin, maçın sonucuyla ilgili olarak da, "Tek hedefimiz 3puan. En çok oynamak istediğim derbilerdenbir tanesiydi." ifadesini kullandı. "Sonuçta 2 tane büyük kulüp karşı karşıya gelecek." diyen Caner Erkin, "Ben de gerçektenagresif bir futbolcuyum. Sahadaben de bazen sinirli olabiliyorum.Ama centilmence bir maç olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.
UZUN SENELER OYNAMAK İSTERİM Inter'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Caner, Siyah-Beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili olarak da "Uzun seneler bu kulüpte oynamakisterim. Onlar beni istediği sürece ben Beşiktaş'takalmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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