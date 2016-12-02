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En çok istediğim maçtı

Sakatlığı nedeniyle yarın forma giyemeyecek olan , “En çok oynamak istediğim derbilerden bir tanesiydi. Ben agresif bir oyuncuyum ama centilmence bir maç geçmesini diliyorum” dedi.

En çok istediğim maçtı
Caner Erkin, imza gününde iddialı konuştu ve derbiden 3 puanla ayrılacak güce sahip olduklarını söyledi. Caner, derbide oynama isteğine de vurgu yaptı ve "En çok oynamak istediğim derbilerden bir tanesiydi" dedi. Derbinin centilmence geçmesini istediğini vurgulayan Caner Erkin, maçın sonucuyla ilgili olarak da, "Tek hedefimiz 3 puan. En çok oynamak istediğim derbilerden bir tanesiydi." ifadesini kullandı. "Sonuçta 2 tane büyük kulüp karşı karşıya gelecek." diyen , "Ben de gerçekten agresif bir futbolcuyum. Sahada ben de bazen sinirli olabiliyorum. Ama centilmence bir maç olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.

UZUN SENELER OYNAMAK İSTERİM
Inter'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Caner, Siyah-Beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili olarak da "Uzun seneler bu kulüpte oynamak isterim. Onlar beni istediği sürece ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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