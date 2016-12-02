Bakan Faruk Çelik Divan’a katılacak

Bursaspor'un Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 18.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda yapılacak. Yeşil-Beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmelerin ve yapılan yeni tüzük çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yer alacağı toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in de konuşmacı olarak katılacağını duyuruldu.