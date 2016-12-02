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Bakan Divan’a katılacak

Çelik, ’un Divan Kurulu toplantısında konuşma yapacak...

Bakan Faruk Çelik Divan’a katılacak
Bursaspor'un Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 18.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda yapılacak. Yeşil-Beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmelerin ve yapılan yeni tüzük çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yer alacağı toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in de konuşmacı olarak katılacağını duyuruldu.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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