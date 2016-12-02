Aslan’ın gözü Ekici’de

Devre arası ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da çok flaş bir isim gündeme geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Trabzonspor'un orta alandaki yıldızı Mehmet Ekici'yi transfer listesine aldı.
TRABZONSPOR MASADA Trabzonspor yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile nikah tazelemek için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu... Galatasaray eğer bu görüşmelerden sonuç çıkamaz ve Mehmet Ekici ayrılık kararı alırsa transfer için devreye girecek... Sarı-Kırmızılı yönetimin performansı artık tartışma konusu olan Selçuk İnan'ın yerine yeni sezonda Mehmet Ekici'yi monte etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
BU KEZ FARKLI TAKTİK! Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın transferleri sırasında Trabzonspor ile gerilim yaşayan Galatasaray bu kez farklı bir taktik izleyecek. Yönetim, Mehmet Ekici'nin Bordo-Mavililer'le görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyecek. Başkan Dursun Özbek'in yöneticilere "Trabzonspor ile bağları kopmadan kesinlikleMehmet Ekici ile görüşmeyeceksiniz" talimatını verdiği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ&FENER DE PUSUDA!
Galatasaray, Trabzonsporlu Mehmet Ekici için devreye girme kararı alırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da pusuda olduğu belirtiliyor... Türkiye'nin en yetenekli orta alan oyuncularından biri olan Mehmet Ekici özellikle attığı frikik golleriyle tanınan bir isim... Milli futbolcunun Trabzonspor ile anlaşamaması halinde İstanbul'un 3 büyüğü arasında son yılların en büyük transfer savaşlarından birinin yaşanması bekleniyor.
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