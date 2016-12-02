46-60 arası gerilim filmi

TAKVİM tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde rakamları masaya yatırdı... İki takımın attığı ve yediği goller incelendiğinde ortaya çok çarpıcı bir ayrıntı çıktı. Hem Kanarya hem de Kartal bu sezon ligde oynadıkları maçların 46 ile 60. dakikaları arasında çok aktif bir görüntü çiziyor.



HÜCUM SÜPER, DEFANS SIKINTILI

Fenerbahçe, en çok gol bulduğu zaman dilimi olan 46 ile 60 arasında tam 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş ise en çok gol bulduğu iki zaman diliminden biri olan 46-60'da (diğeri 0-15) ağları 5 kez sarstı. İki takımın çok başarılı bir hücum performansı gösterdiği bu 15 dakikalık dilimde, savunma kısmında sıkıntı yaşaması da dikkat çekiyor. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş en çok yediği bölüm olan 46 ile 60 arasında kalesinde 3'er kez gol gördü.



FENER SOLCU, BEŞİKTAŞ DENGELİ

Bu rakamlar ışığında, yarın Kadıköy'de oynanacak dev derbide ikinci yarının ilk çeyreği müthiş bir heyecana sahne olacağa benziyor... Ezeli rakiplerin gol bulma şekillerine bakıldığında da çok ilginç noktalar ortaya çıkıyor. 12 haftada 28 kez ağları sarsan Fenerbahçe bu gollerin yüzde 50'sini (14) sağ ayakla buldu. Kanarya sol ayakla 2, kafayla 6, serbest vuruştan 2, penaltıdan da 3 gol buldu. Beşiktaş'ta ise yüzdeler daha dengeli durumda. Kartal 24 golün 8'ini sağ ayakla, 5'ini sol ayakla, 6'sını kafayla, 4'ünü ise penaltıdan rakip filelere gönderdi.



KANARYA ÇOK YÜZDELİ!

Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 75 kez gol pozisyonuna girerken 28 kez ağları sarstı ve yüzde 37'lik gol yüzdesi yakaladı. Beşiktaş ise daha fazla pozisyona (80) girmesine rağmen 24 gol bulabildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonki gol yüzdesi ise 30'da kaldı.



VE BEKLENEN OLDU DERBİ GÖÇEK'İN

Merkez Hakem Komitesi sürpriz yapmadı ve yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Hüseyin Göçek'i görevlendirdi... Göçek'in daha önce yönettiği tek Fenerbahçe- Beşiktaş maçında ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Göçek bu maçta Kanarya'ya 1, Kartal'a ise 2 kırmızı kart çıkarmıştı.



