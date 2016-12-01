Yedeklerin gözü Ersun Yanal’da

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, ligde forma verdiği oyuncuların büyük bölümünü dinlendirerek Gümüşhanespor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca, cezası nedeniyle ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Okay Yokuşlu ile Mehmet Ekici'ye de şans verebileceği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in bu akşam Gümüşhane karşısında sahaya Esteban,Zeki, MustafaYumlu, Uğur, İbanez,Okay, Onazi-Muhammet,Mehmet Ekici,Güray veSuk 11'iyle çıkması bekleniyor.
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