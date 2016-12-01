Yol Durumu
  1. Kerim Frei’nin gönderilmesi rafa kaldırıldı
  2. Derbi biletleri 1 saniyede tükendi

Tosic&Tolgay ilk 11’de Gönül kulübeye

Beşiktaş’ın F.Bahçe ile oynayacağı derbide Tosic ve Tolgay ilk 11’e geri dönecek. ise kulübeye çekilecek

Tosic&Tolgay ilk 11’de Gönül kulübeye
Beşiktaş' ta Fenerbahçe karşısına çıkacak ilk 11'in giderek şekillendiği ortaya çıktı. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmalara katılan Tosic ile Tolgay Arslan'ın ilk 11'de oynaması kesinleşti. Şenol Güneş'in Gökhan Gönül'ü kulübeye çekerek yerine Beck'e şans verecek.

CENK KANATTA
Savunma Beck, Marcelo, Tosic ve Adriano'dan oluşurken orta üçlüde Atiba, Oğuzhan ve Tolgay, kanatlarda Quaresma ve Cenk forvette de Aboubakar'ın yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Etiketler:
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar