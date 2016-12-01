Tosic&Tolgay ilk 11’de Gönül kulübeye

Beşiktaş' ta Fenerbahçe karşısına çıkacak ilk 11'in giderek şekillendiği ortaya çıktı. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte antrenmalara katılan Tosic ile Tolgay Arslan'ın ilk 11'de oynaması kesinleşti. Şenol Güneş'in Gökhan Gönül'ü kulübeye çekerek yerine Beck'e şans verecek.



CENK KANATTA

Savunma Beck, Marcelo, Tosic ve Adriano'dan oluşurken orta üçlüde Atiba, Oğuzhan ve Tolgay, kanatlarda Quaresma ve Cenk forvette de Aboubakar'ın yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.