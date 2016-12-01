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Scout’a operasyon

Yönetim, özellikle Castillo ve Suk transferi nedeniyle eleştiri alan scout ekibinin 8 olan personel sayısını 3’e indirdi

Scout’a operasyon
Trabzonspor'da geleceğe dönük büyük umutlarla kurulan ve sezon başı transfer döneminde aktif rol alan scout (futbolcu izleme) ekibinde küçülmeye gidildiği ortaya çıktı... Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirmenin ardından scout ekibinde 8 olan personel sayısı 3'e indirildi. Yapılan küçülme operasyonun ardından devre arası transfer döneminde Ersun Yanal'ın da aktif rol alacağı gelen bilgiler arasında.
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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