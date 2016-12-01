Scout’a operasyon

Trabzonspor'da geleceğe dönük büyük umutlarla kurulan ve sezon başı transfer döneminde aktif rol alan scout (futbolcu izleme) ekibinde küçülmeye gidildiği ortaya çıktı... Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirmenin ardından scout ekibinde 8 olan personel sayısı 3'e indirildi. Yapılan küçülme operasyonun ardından devre arası transfer döneminde Ersun Yanal'ın da aktif rol alacağı gelen bilgiler arasında.