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harika başladı

A Grubu’nda spor, Kırklareli’ni farklı yenerek grup mücadelesine 3 puanla başladı.

Şanlıurfa harika başladı
A Grubu'nda TFF 1'inci Lig takımlarından, Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Kırklarelispor'u 4-1 mağlup etti. 23'ncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Batuhan, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 44'te Ahmet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Serkan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. 55'te Marc, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1. 88'de kaleci Deniz ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. 90'da Batuhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.

ŞANLIURFA-KIRKLARELİ 4-1
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Caner Ak ***, Kamil Çetin ***, Gökmen Baltacı ***
SPOR: Fatih ***- Hasan ****, Muhammet ***, Marc ***, Hüseyin ***, Fortes *** (Dk.80 Bahutan Karadeniz ***), İzzet ***, Kağan ** (Dk.65 Mertcan **), Cemil ***, Alican ** (Dk.46 Fevzi **), Şaban ***
KIRKLARELİSPOR: Deniz **- Soner **, Muhammet Uğur ** (Dk.66 Nazif **), Ahmet Baykal ***, Serkan ** (Dk.78 Erdi *), Celal **, Cemal **, Kağan Timuçin **, Şahinali **, Zekeriya ** (Dk.66 Ahmet Enes *), Anıl **
GOLLER: Dk.23 Hasan, Dk.55 Marc, Dk.88 Batuhan Karadeniz, Dk.90 Muhammet / Dk.44 Serkan
SARI KARTLAR: Alican, Marc, Hasan / Serkan

BÜYÜK ÇEKİŞME OLACAK
A Grubu'nun en çekişmeli gruplardan biri olması bekleniyor. Bugün Osmanlı-G.Antep maçı da nefes kesecek
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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