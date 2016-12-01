Şanlıurfa harika başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaTFF 1'inci Lig takımlarından,Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Kırklarelispor'u4-1 mağlup etti. 23'ncü dakikadaceza sahası içerisinde topla buluşanHasan Batuhan, plase bir vuruşla topuağlara gönderdi: 1-0. 44'te Ahmet'inpasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşanSerkan'ın sert şutunda top ağlarlabuluştu: 1-1. 55'te Marc, düzgün birkafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1.88'de kaleci Deniz ile karşı karşıya kalanBatuhan Karadeniz, plase bir vuruşlatopu ağlara gönderdi: 3-1. 90'da BatuhanKaradeniz'in pasıyla ceza sahasıiçerisinde topla buluşan Muhammet'insert şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.
ŞANLIURFA-KIRKLARELİ 4-1
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Caner Ak ***, Kamil Çetin ***, Gökmen Baltacı *** ŞANLIURFASPOR: Fatih ***- Hasan ****, Muhammet ***, Marc ***, Hüseyin ***, Fortes *** (Dk.80 Bahutan Karadeniz ***), İzzet ***, Kağan ** (Dk.65 Mertcan **), Cemil ***, Alican ** (Dk.46 Fevzi **), Şaban ***
KIRKLARELİSPOR: Deniz **- Soner **, Muhammet Uğur ** (Dk.66 Nazif **), Ahmet Baykal ***, Serkan ** (Dk.78 Erdi *), Celal **, Cemal **, Kağan Timuçin **, Şahinali **, Zekeriya ** (Dk.66 Ahmet Enes *), Anıl **
GOLLER: Dk.23 Hasan, Dk.55 Marc, Dk.88 Batuhan Karadeniz, Dk.90 Muhammet / Dk.44 Serkan
SARI KARTLAR: Alican, Marc, Hasan / Serkan
BÜYÜK ÇEKİŞME OLACAK
A Grubu'nun en çekişmeli gruplardan biri olması bekleniyor. Bugün Osmanlı-G.Antep maçı da nefes kesecek
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