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Riekerink ’ten otorite tepkisi

“Sinan oyundan alınırken tepki gösterdi. Acaba otorite boşluğu mu var” sorusu Riekerink’i çıldırttı. Hollandalı hoca, “Konunun bunla hiçbir ilgisi yok”dedi

Riekerink ’ten otorite tepkisi
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink maçtan sonra kendisine sorulan, "Sinan oyundan alınırken tepki gösterdi. Acaba otorite boşluğu mu var?" sorusuna tepki gösterdi. Hollandalı hoca, "Geçen hafta da böyle bir soru gelmişti. Bu konunun otorite boşluğu ile bir ilgisi yok" dedi.

SIKINTI YAŞARIZ
İkinci yarıda gösterdikleri performanstan hiç memnun olmadığını söyleyen Riekerink, "Eğer ikinci yarıdaki performansı bundan sonraki maçlarda da gösterirsek büyük bir sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.
  • 01 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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