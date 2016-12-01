Riekerink ’ten otorite tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink maçtan sonra kendisine sorulan, "Sinan oyundan alınırken tepki gösterdi. Acaba otorite boşluğu mu var?" sorusuna tepki gösterdi. Hollandalı hoca, "Geçen hafta da böyle bir soru gelmişti. Bu konunun otorite boşluğu ile bir ilgisi yok" dedi.
SIKINTI YAŞARIZ
İkinci yarıda gösterdikleri performanstan hiç memnun olmadığını söyleyen Riekerink,"Eğer ikinciyarıdaki performansıbundan sonrakimaçlarda da gösterirsekbüyükbir sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.
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